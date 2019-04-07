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Тульских пенсионеров приглашают сразиться в знании компьютера
Фото: АиФ-Киров.

Тульских пенсионеров приглашают сразиться в знании компьютера

Турнир проводится среди женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Общественная организация «Тульский региональный союз пенсионеров России» совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ приглашают всех желающих принять участие в чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Турнир проводится среди женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

10 апреля соревнования пройдут на базе ГПОУ Тульской области «Новомосковский строительный колледж» по адресу: Новомосковск, ул.Трудовые резервы, 9/33. Начало мероприятия в 15.00.

12 апреля - на базе ГПОУ Тульской области «Богородицкий политехнический колледж» (Богородицк, ул.Коммунаров, 157). Начало - в 14.00.

Телефон для обязательной предварительной регистрации, а также получения дополнительной информации - 8 (4872) 21-47-51.

По итогам отборочного этапа соревнований будут определены участники областного чемпионата по компьютерному многоборью. Победители регионального уровня отправятся на IX Всероссийский чемпионат, который состоится в начале июня в Кирове.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +1
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