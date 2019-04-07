Ребята из Ясногорского района победили в соревнованиях «Безопасное колесо»
Участники показали свои знания правил дорожного движения, умения по фигурному вождению велосипеда и др.
6 апреля в Туле состоялись областные соревнования «Безопасное колесо», организованные региональным министерством образования, Центром дополнительного образования детей совместно с УГИБДД.
В соревнованиях приняли участие 17 отрядов ЮИД — победители муниципальных этапов.
Участники показали свои знания правил дорожного движения, основ безопасной жизнедеятельности и оказания первой помощи, а также умения по фигурному вождению велосипеда.
На творческом конкурсе агитбригады демонстрировали свое сценическое мастерство и призывали к безопасному стилю поведения на дорогах детей и взрослых.
Победителем стал отряд ЮИД Ясногорского района. Ребята представят Тульскую область на Всероссийских соревнованиях.