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Ребята из Ясногорского района победили в соревнованиях «Безопасное колесо»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ребята из Ясногорского района победили в соревнованиях «Безопасное колесо»

Участники показали свои знания правил дорожного движения, умения по фигурному вождению велосипеда и др.

6 апреля в Туле состоялись областные соревнования «Безопасное колесо», организованные региональным министерством образования, Центром дополнительного образования детей совместно с УГИБДД.

В соревнованиях приняли участие 17 отрядов ЮИД — победители муниципальных этапов.

Участники показали свои знания правил дорожного движения, основ безопасной жизнедеятельности и оказания первой помощи, а также умения по фигурному вождению велосипеда.

На творческом конкурсе агитбригады демонстрировали свое сценическое мастерство и призывали к безопасному стилю поведения на дорогах детей и взрослых.

Победителем стал отряд ЮИД Ясногорского района. Ребята представят Тульскую область на Всероссийских соревнованиях.

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Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 1
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 2
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 3
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 4
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 5
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 6
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 7
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 8
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 9
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 10
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 11
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 12
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 13
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 14
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 15
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 16
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Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 18
Соревнования "Безопасное колесо" в Туле, Фото: 19
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +2
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