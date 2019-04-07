Фото пресс-службы администрации города.
Тротуар в Промышленном проезде Тулы обустроят к 2020 году
Об этом сообщили в городской администрации.
В рамках выездного совещания по вопросам благоустройства Зареченского округа тульские власти встретились с жительницей ул. Промышленный проезд.
Участники объезда обсудили перспективы устройства тротуара на участке от ул. Октябрьской до ул. Герцена.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в настоящее время вопрос прорабатывается управлением по транспорту и дорожному хозяйству совместно с главным управлением по Зареченскому терокругу.
Предварительно данные работы включены в перспективный план по ремонту дорог на 2020 год.
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