Тротуар в Промышленном проезде Тулы обустроят к 2020 году

Фото пресс-службы администрации города.

Об этом сообщили в городской администрации.

В рамках выездного совещания по вопросам благоустройства Зареченского округа тульские власти встретились с жительницей ул. Промышленный проезд.

Участники объезда обсудили перспективы устройства тротуара на участке от ул. Октябрьской до ул. Герцена.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в настоящее время вопрос прорабатывается управлением по транспорту и дорожному хозяйству совместно с главным управлением по Зареченскому терокругу.

Предварительно данные работы включены в перспективный план по ремонту дорог на 2020 год.