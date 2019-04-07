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Туляк стал чемпионом ЦФО по ММА

Туляк стал чемпионом ЦФО по ММА

Всего же на соревнованиях медали завоевали четыре тульских спортсмена.

6 апреля в смоленском дворце спорта «Юбилейный» завершились чемпионат и первенство ЦФО среди юношей 16-17 лет по смешанному боевому единоборству (ММА).

Федерация Тульской области выставила на соревнования команду из 17 спортсменов, которые представили спортзал «ХУЛИГАН», клубы «Гладиатор», «Спирит» и «Юнити».

Наши спортсмены завоевали четыре медали. Бронзовыми призерами стали 19-летний Мамука Микава, выступавший в категории 56,7 кг, и 27-летний Алексей Гончаров (до 120 кг).

Денис Цой (2003 г.р.) и Джабраил Султанмагомедов (2000 г.р.) пробились в финалы в категориях 77,1 кг и 52,2 кг соответственно. Денис занял второе место. 

19-летний представитель спортзала «ХУЛИГАН» Джабраил победил Далгата Магамдарова из Воронежской области и завоевал золотую награду.

Финальный бой Джабраила можно посмотреть здесь (с 1:01:00).

Представители Тульской области завоевали право принять участие в чемпионате России по смешанному боевому единоборству, которое состоится в Оренбурге.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:06 +7
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