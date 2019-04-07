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На следующей неделе в Туле будет по-весеннему тепло

На следующей неделе в Туле будет по-весеннему тепло

Так, во вторник температура воздуха прогреется до +16°С.

В начале предстоящей недели туляков ждет потепление. Правда, несколько дней в регионе будет дождливо. В понедельник, 8 апреля, в Тульской области температура воздуха прогреется до +13°С. Самым теплым днем станет вторник — синоптики обещают +16°С.

По прогнозу Гидрометцентра, с 10 апреля в регионе немного похолодает. В среду ожидается +14°С, в четверг — +12°С, в пятницу — +9°С.

По ночам на следующей неделе температура воздуха будет колебаться от +3°С до +7°С. А в ночь на среду похолодает до 0 °C. Возможен дождь со снегом.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 +9
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