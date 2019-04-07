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Где в Туле 8 апреля отключат электроэнергию

Где в Туле 8 апреля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

8 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 53, 53-б;
  • ул. Тургеневская, 69;
  • ул. Гоголевская, 54-а, 33;
  • ул. Жуковского, 80, 63;
  • 11-й пр-зд, 1−19 (нечёт.), 2−22 (чётн.);
  • ул. Судейского, 50−68 (чётн.), 35−53 (нечётн.);
  • 12-й пр-зд, 2−9, 2-а;
  • 2-й Речной пр-зд, 1−10;
  • 1-й Речной пр-зд, 1−10;
  • 1-й пр-зд, 18−39;
  • ул. Красина, 78, 80;
  • ул. Речная, 2−9;
  • ул. Октябрьская, 145−197 (нечётн.);
  • ул. Железнодорожная, 12−14;
  • ул. Н. Островского, 1−23 (нечётн.), 10−22 (чётн.);
  • Мясново: ул. Чмутова, 94−128 (чётн.), 47−83-а (нечётн.); 2-й пр-зд, 2-е; ул. Моторная, 4−46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б; ул. Планерная, 8; 1-й пр-зд, 1−5 (нечётн.), 2-д, 2-г, 2-в, 2-ж; ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25−67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а; ул. Н. Выселковая, 2−42 (чётн.), 1−43 (нечётн.); 3-й Клинской пр-зд, 5, 9; 4-й Клинской пр-зд, 1−12; 7-й Полюсный пр-зд, 1−12; 6-й Полюсный пр-зд, 1−9 (нечётн.); 8-й пр-зд, 1−17; 7-й пр-зд, 1−15 (нечётн.), 2−18 (чётн.); 9-й пр-зд, 1-а-п, 2-г, е, 3−33 (нечётн.); 9-й пр-зд, 9; ул. Кабакова, 41, 40−44 (чётн.), 50, 52; 6-й пр-зд, 17−41 (нечётн.), 22−48 (чётн.); 7-й пр-зд, 17−37 (нечётн.), 24−54 (чётн.); 8-й пр-зд, 18−54 (чётн.), 19−53 (нечётн.); 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 2-й Полюсный пр-зд, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.); 18-й пр-зд, 16; 3-й Полюсный пр-зд, 1−20; 18-й пр-зд, 20−26 (чётн.), 13, 15; ул. Чмутова, 101−111 (нечётн.)
  • п. Первомайский: ул. Чапаева, 1−39; ул. Ленина, 22-а, 23, 24.
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:35 +2
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