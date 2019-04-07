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В Центральном парке Тулы выбрали лучшие скворечники

В Центральном парке Тулы выбрали лучшие скворечники

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7 апреля в Центральном парке Тулы подвели итоги областного ежегодного конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца», проводимого министерством природных ресурсов и экологии региона совместно с Тульской епархией. Программу посвятили празднованию Благовещения Пресвятой Богородицы и Международному дню птиц.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», изготовленные своими руками скворечники привезли свыше сотни участников из Белёва, Венева, Ефремова, Плавска, Суворова, Узловой, Новомосковска, Киреевска, Теплого, Черни.

Для всех юных гостей в парке подготовили большую праздничную и цирковую программу, множество мастер-классов и интересных активностей.

Финальный смотр-конкурс скворечников, дуплянок и домиков для птиц продлился более часа. Кстати, первый этап конкурса проходил на территории 20 муниципальных образований. Конкурсанты смастерили скворечники и дуплянки, лучшие из которых были представлены на суд строгого жюри в Центральном парке 7 апреля. В числе судей были сотрудники музеев-заповедников «Ясная Поляна» и «Куликово поле», экзотариума. Часть домиков для птиц оставили в дар «Тульским паркам», для лесов «Ясной поляны» и Тульского лесничества.

Победителей смотра-конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» объявили в четырех номинациях:

«Сказочный дворец»

  • Дипломом 1-й степени и кубком награжден Жуков Алексей, г. Тула
  • Дипломом 2-й степени награжден Гамаюнов Глеб, г. Тула
  • Дипломом 3-й степени награжден Уткин Павел, г. Тула
  • Почетной грамотой министерства природных ресурсов и экологии Тульской области награжден коллектив 2-Б класса МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»
  • Почетной грамотой министерства природных ресурсов и экологии Тульской области награждена Тарасова Наталья из Центра детского творчества, г. Тула

«Оптимальный вариант»

  • Диплом 1-й степени и кубок получил Летягин Семён, г. Тула
  • Диплом 2-й степени — Летягин Ярослав, г. Тула
  • Диплом 3-й степени — Моисеева Даша, г. Тула

«Лучшая дуплянка»

  • Диплом 1-й степени и кубок завоевала Куфтина Василиса, г. Узловая
  • Диплом 1-й степени (за искусственный домик для летучих мышей) получила Мартынова Виктория, Венев
  • Дипломом 2-й степени награжден Алтунин Владимир, г. Ефремов
  • Дипомом 3-й степени награждена Щербакова Виктория, Веневский район
  • Почетной грамотой министерства природных ресурсов и экологии Тульской области награжден Морковин Кирилл из г. Чекалин.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте Красной книги Тульской области получили:

  • Диплом 1-й степени и кубок — коллектив 8 класса МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ», с. Волчья Дубрава, Тёпло-Огарёвский район
  • Диплом 2-й степени — Плешакова Виктория, п. Красный путь Чернского района
  • Диплом 3-й степени — Швецов Кирилл, п. Воропаевский Чернского района.
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:52 +8
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