Погода в Туле 6 апреля: небольшие осадки, до +10 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

Ветер северный, северо-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.