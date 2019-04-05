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Погода в Туле 6 апреля: небольшие осадки, до +10 градусов

Погода в Туле 6 апреля: небольшие осадки, до +10 градусов

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями.  Местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

Ветер северный, северо-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
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