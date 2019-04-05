Туляков приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

В областном центре пройдёт акция, приуроченная к Всемирному Дню здоровья.

Цель мероприятия, проводимого тульским минздравом – привлечение внимания граждан к вопросам сохранения здоровья и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также пропаганда здорового образа жизни.

В субботу, 6 апреля, с 10.00 до 13.00 на площади Ленина все желающие смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:

флюорография легких,

маммография,

осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога,

дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом для ранней диагностики воспалительных, предраковых заболеваний и рака кожи,

забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для выявления у мужчин патологии предстательной железы,

обследование сердца кардиовизором,

определение угарного газа в выдыхаемом воздухе смоклайзером,

определение насыщения крови кислородом.

По итогам скринингового обследования врачи дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, сохранению и укреплению здоровья.