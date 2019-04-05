Туляков приглашают пройти бесплатное медицинское обследование
В областном центре пройдёт акция, приуроченная к Всемирному Дню здоровья.
Цель мероприятия, проводимого тульским минздравом – привлечение внимания граждан к вопросам сохранения здоровья и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также пропаганда здорового образа жизни.
В субботу, 6 апреля, с 10.00 до 13.00 на площади Ленина все желающие смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:
- флюорография легких,
- маммография,
- осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога,
- дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом для ранней диагностики воспалительных, предраковых заболеваний и рака кожи,
- забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для выявления у мужчин патологии предстательной железы,
- обследование сердца кардиовизором,
- определение угарного газа в выдыхаемом воздухе смоклайзером,
- определение насыщения крови кислородом.
По итогам скринингового обследования врачи дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, сохранению и укреплению здоровья.
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