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Туляков приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

Туляков приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

В областном центре пройдёт акция, приуроченная к Всемирному Дню здоровья.

Цель мероприятия, проводимого тульским минздравом – привлечение внимания граждан к вопросам сохранения здоровья и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также пропаганда здорового образа жизни.

В субботу, 6 апреля, с 10.00 до 13.00 на площади Ленина все желающие смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:

  • флюорография легких,
  • маммография,
  • осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога,
  • дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом для ранней диагностики воспалительных, предраковых заболеваний и рака кожи,
  • забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для выявления у мужчин патологии предстательной железы,
  • обследование сердца кардиовизором,
  • определение угарного газа в выдыхаемом воздухе смоклайзером,
  • определение насыщения крови кислородом.

По итогам скринингового обследования врачи дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, сохранению и укреплению здоровья.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:36 +2
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