В бассейне «Арсенал» утонул бывший директор газеты «Телесемь»

2 апреля в бассейне «Арсенал» утонул 47-летний мужчина. Происшествие случилось вечером в районе 19.00. По словам очевидцев, мужчине стало плохо во время плавания. К сожалению, спасти его не удалось.

Как стало известно Myslo, погибший — Максим Столяров, бывший генеральный директор газеты «Телесемь» в Туле.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким Максима Борисовича Столярова.