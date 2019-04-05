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В бассейне «Арсенал» утонул бывший директор газеты «Телесемь»

В бассейне «Арсенал» утонул бывший директор газеты «Телесемь»

Трагедия случилась 2 апреля.

2 апреля в бассейне «Арсенал» утонул 47-летний мужчина. Происшествие случилось вечером в районе 19.00. По словам очевидцев, мужчине стало плохо во время плавания. К сожалению, спасти его не удалось.

Как стало известно Myslo, погибший — Максим Столяров, бывший генеральный директор газеты «Телесемь» в Туле.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким Максима Борисовича Столярова.

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