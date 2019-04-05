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Туляк стал начальником УМВД России по Курганской области

Туляк стал начальником УМВД России по Курганской области

Дмитрий Свинов приступил к обязанностям с 1 апреля.

Указом Президента РФ от 1 апреля 2019 года полковник полиции Дмитрий Свинов назначен на должность начальника Управления МВД России по Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Вячеславович родился 17 декабря 1970 года в Туле. В 2001 году закончил юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал с участкового инспектора милиции Кировского отделения милиции УВД Пролетарского района Тулы. В период с 1997 по 2000 год служил в уголовном розыске, в 2005 году был назначен на должность начальника ОВД Привокзального района, с 2009 года занимал должность начальника УВД по Щекинскому району Тульской области.

В мае 2014 года был назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москва.

15 июня 2015 года занял должность первого заместителя начальника УМВД России по Тверской области – начальника полиции.

Награжден ведомственными наградами и государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Женат, воспитывает двоих детей, дочь и сына.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:55 +1
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