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Как отличить нелегального перевозчика: тульский минтранс выйдет в рейды

Как отличить нелегального перевозчика: тульский минтранс выйдет в рейды

В регионе пройдут мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности.

Поводом для такого заявления стала трагедия, произошедшая утром 4 апреля на трассе М4 «Дон» в районе Домодедово Московской области. Микроавтобус, следовавший из Тульской области в столицу, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли шесть жителей Донского. Еще два человека с травмами были госпитализированы.

Родион Дудник

- Не нужно обманывать самих себя. Я призываю жителей пользоваться услугами только легальных перевозчиков, которые отправляются с автовокзалов и автостанций и разрешенных остановочных пунктов, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

 

Он рассказал, по каким признакам можно понять, что транспортные услуги предоставляет перевозчик-нелегал:

  • На легальном автобусе всегда размещен номер маршрута, наименование маршрута, внутри салона есть информация о лицензии, фирме-перевозчике и контролирующих органах. На нелегальных транспортных средствах такой информации нет.
  • При поездке нелегальный перевозчик не выдает пассажиру билет, тем самым у пассажира нет возможности получения компенсации за возможный причиненный материальный и моральный ущерб.
  • Нелегальный перевозчик не ведет технический контроль за состоянием транспортного средства. Водители не проходят предрейсовый медосмотр. Как следствие, пассажир может оказаться в пути с водителем, который устал, пьян, имеет заболевания, не позволяющие управлять транспортным средством, лишен водительских прав или вовсе их не имеет.

- Мы понимаем, что только применив административный ресурс, добьемся результатов. Сейчас нет четкого механизма контроля за теми, кто регулярно занимается перевозкой пассажиров и не гарантирует безопасности. Будет разработан комплекс мер, планируем выходить с предложениями на федеральный уровень внести изменения в КоАП и повысить штраф для нелегальных перевозчиков, сейчас он составляет 500 рублей на физическое лицо. Также планируем подготовить предложения по контролю за работой сайтов, предлагающих услуги нелегальных пассажирских перевозок, — рассказал Родион Дудник.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:39 0
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Тульская область

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