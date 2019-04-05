В Ефремове пенсионерку пытались задушить на кладбище

Фото из архива Myslo.

В Ефремове на городском кладбище между 36-летней и 70-летней женщинами произошла серьезная ссора. Предположительно, первая во время уборки кладбищенского участка своих родственников перекинула часть старой скамейки на соседнее захоронение, где незадолго до этого убиралась пенсионерка.

В ходе словесной перепалки, возникшей из-за этого, более молодая участница ссоры попыталась удушить оппонентку.

После того, как инцидент был прекращен, потерпевшая обратилась с заявлением в отдел МВД.

- В полиции выясняются все детали случившегося, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.