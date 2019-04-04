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В Туле юные гимнастки соревнуются на первенстве ЦФО: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле юные гимнастки соревнуются на первенстве ЦФО: фоторепортаж

На турнир съехались спортсменки из 12 регионов России.

В Туле проходит первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок 13 лет и 14−15 лет. На соревнования приехали 62 юные спортсменки из 12 регионов России. Гимнастки соревнуются в личном первенстве в упражнениях на разновысоких брусьях, бревне, в вольных упражнениях и опорном прыжке.

По итогам соревнований сильнейшие спортсменки поедут на первенство России.

Тульскую область представляют Ирина Комнова, София Телкова, Анастасия Макарочкина, Анна Туреева, Мария Громова и Надежда Коржова.

Тренируют тульских спортсменок Марина Назарова, Надежда Набокова, Елена Гайдарова и Ольга Петрук.

Соревнования продлятся по 5 апреля.

Галерея
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 1
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 2
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 3
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 4
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 5
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 6
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 7
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 8
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 9
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 10
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 11
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 12
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 13
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 14
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 15
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 16
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 17
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 18
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 19
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 20
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 21
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 22
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 23
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 24
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 25
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 26
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 27
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 28
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 29
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 30
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 31
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 32
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 33
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 34
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 35
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 36
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 37
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 38
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 39
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 40
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 41
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 42
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 43
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 44
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 45
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 46
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 47
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 48
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 49
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 50
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 51
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 52
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 53
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 54
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 55
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 56
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 57
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 58
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 59
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 60
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 61
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 62
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 63
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 64
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 65
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 66
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 67
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 68
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 69
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 70
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 71
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 72
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 73
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 74
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 75
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 76
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 77
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 78
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 79
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 80
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 81
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 82
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 83
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 84
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 85
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 86
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 87
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 88
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 89
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 90
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 91
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 92
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 93
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 94
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 95
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 96
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 97
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 98
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 99
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок, Фото: 100
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:14 +3
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