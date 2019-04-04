В Туле юные гимнастки соревнуются на первенстве ЦФО: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В Туле проходит первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок 13 лет и 14−15 лет. На соревнования приехали 62 юные спортсменки из 12 регионов России. Гимнастки соревнуются в личном первенстве в упражнениях на разновысоких брусьях, бревне, в вольных упражнениях и опорном прыжке.

По итогам соревнований сильнейшие спортсменки поедут на первенство России.

Тульскую область представляют Ирина Комнова, София Телкова, Анастасия Макарочкина, Анна Туреева, Мария Громова и Надежда Коржова.

Тренируют тульских спортсменок Марина Назарова, Надежда Набокова, Елена Гайдарова и Ольга Петрук.

Соревнования продлятся по 5 апреля.