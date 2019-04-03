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В Туле «кронировали» Дерево любви
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле «кронировали» Дерево любви

У моста через Упу в районе «Машзавода» с деревца рабочие убрали замки, которые вешают молодожены.

Рабочие спилили металлические замки, чтобы дерево не рухнуло.

Дерево любви для молодоженов «Машзавод» установил в 2014 году возле ротонды на Зареченском мосту. Рядом — скамья примирения.

У тульских молодоженов есть традиция прикреплять к ветвям деревца замок — на счастье. А потом присесть на скамейку, чтобы не ссориться и не конфликтовать.

Галерея
В Туле срезали замки с "Дерева любви", Фото: 1
В Туле срезали замки с "Дерева любви", Фото: 2
В Туле срезали замки с "Дерева любви", Фото: 3
В Туле срезали замки с "Дерева любви", Фото: 4
В Туле срезали замки с "Дерева любви", Фото: 5
В Туле срезали замки с "Дерева любви", Фото: 6
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