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На ремонт дорог Тульская область получила дополнительно 5 млрд рублей из федерального бюджета
Фото из архива Myslo.

На ремонт дорог Тульская область получила дополнительно 5 млрд рублей из федерального бюджета

Распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

На финансирование дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году из федерального бюджета дополнительно выделено 5 млрд рублей. Распоряжение о распределении денежных средств подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

- Выбор приоритетных объектов для распределения резервных средств был непростым. Федеральное дорожное агентство и Минтранс России провели всестороннюю оценку региональных предложений, независимую экспертизу выполнил Аналитический центр при Правительстве. В итоге проектный комитет национального проекта утвердил перечень, тщательно взвесив все аргументы, – отметил заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, курирующий «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В списке объектов – начало работ по второму пусковому комплексу Восточного обвода Тулы с мостом через реку Упу.

Резерв иных межбюджетных трансфертов направлен на объекты, имеющие утвержденную проектную документацию, а также подтверждение субъектов о возможности освоения средств в 2019 году.

 

В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 российских субъектах. В числе ключевых целей – улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 0
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