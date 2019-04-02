В Тульской области откроется цикл музыкально-театральных фестивалей «Шедевры мирового искусства»

Цикл откроется 11 апреля. Фестивали пройдут с апреля по октябрь в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Главная особенность фестиваля — сохранение и развитие традиционных международных связей с Белоруссией, популяризация Тульского кремля и городов Большой засечной черты.

Фестиваль откроет Могилевский областной театр кукол. Он более пяти лет активно развивает культурные связи с Тульским государственным театром кукол в рамках реализации международного гастрольного проекта «Театры мира — детям».

11, 12 и 13 апреля на сцене Тульского государственного театра кукол артисты из Белоруссии покажут спектакль «Приключения Джека Воробья». Это пиратская история с невероятными превращениями и настоящими сражениями на шпагах.

Главный герой — известный всем детям отважный пират, легко и с присущим ему удивительным чувством юмора, преодолевает все трудности своего нового морского путешествия.

Яркий музыкальный спектакль с запоминающимися мелодиями и любимыми героями. Джек Воробей, его помощник Юнга, злой и коварный пират Барбосса попадают в самые невероятные морские приключения.

Спектакль смогут увидеть и жители районов области. 11 и 12 апреля артисты посетят города Большой засечной черты — Венев (Межпоселенческий культурно-досуговый центр) и Плавск (Городской дом культуры). На безвозмездной основе их посетят учащиеся общеобразовательных школ.