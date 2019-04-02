Дольщики ЖК «Юго-Восточный» и «Времена года»: «Отдайте наши квартиры!»

Фото Сергея Старикова.

Приехала из-за границы и поверила

В одном из прошлых номеров Myslo писал о проблемах ЖК « Северная Мыза ». Статья вызвала большой интерес и отклик, в том числе со стороны дольщиков ЖК «Юго-Восточный» и «Времена года». Ситуации на самом деле похожи — есть застройщик, у которого возникли проблемы, есть люди, которые боятся остаться ни с чем и взывают о помощи.

Так, некоторое время назад теперь уже тулячка Лилия Бузурная вместе с родителями вернулась в Россию по программе переселения соотечественников из-за рубежа. Две семьи продали всю недвижимость в Эстонии, а полученные деньги потратили на ЖК «Юго-Восточный», рассчитывая в скором времени поселиться рядышком, в двух новых квартирах. Ее дом обещали сдать до декабря 2018 года, а не позднее мая 2019 вручить ключи. На момент публикации многоэтажка построена меньше, чем наполовину и у нее нет внешних стен. На что надеяться женщина не знает.

Лилия Бузурная - Я помню, что было при Ельцине, и вижу то, что стало в России сейчас — это два разных мира. В Эстонии стало тяжеловато жить, а детям нужно хорошее образование, которое там в принципе не получишь. К тому же здесь живут родные и казалось, что будет полегче. Вложили все деньги, а в итоге остались без ничего и перебиваемся у родственников. Мы тремя семьями живем в одной квартире!

В конце декабря этого года от СК «Фаворит» Лилии пришло письмо с предложением подписать дополнительное соглашение к договору об участии в долевом строительстве. Из бумаги следует, что срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен до 20 декабря 2019 года, а передача объекта — до 31 декабря 2019 года…

У застройщика кончились деньги

Дом Юрия Филимонова входит в первую очередь ЖК «Времена года», которую обещали сдать в апреле 2018 года. Вначале стройка вызывала доверие — она просматривается с Восточного обвода и, проезжая мимо Юрий видел, как возводится его будущее жилище. В конце 2017 года, примерно за 4 месяца до обещанной сдачи домов первой очереди, работы замедлились.

- Вышли на застройщика спросить, что происходит, — вспоминает Юрий Филимонов. — Началось юление: «да-да, вот мы сейчас заказали трансформаторную, заказали котельную, фасады, лифты…». Но, никаких работ видно не было.

Через некоторое время в региональной инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору прошла первая встреча группы дольщиков с директором СК «Фаворит» Дмитрием Никифоровым. По словам Юрия Филимонова, людей призвали не переживать, обещая, что дома сдадут вовремя. Дольщики поверили, но с тревогой следили и за соседним объектом «Фаворита», ЖК «Юго-Восточный». Ведь там тоже были проблемы.

- Надеялись, что нас это не коснется, — продолжает дольщик. — Но коснулось: собственной квартиры у нас с женой нет до сих пор, поэтому живем в съемной, в Щекино. Платеж за ипотеку и аренда примерно одинаковые, на работу приходится ездить в Тулу. В каком-то смысле хорошо, что детей пока нет — ипотека, аренда и затраты на детей, наверное, поставили бы нашу семью на колени.

По мнению Юрия Филимонова, люди имеют полное право на неустойку, но понимают, что она будет «топить» застройщика. Поэтому искали компромисс, предлагая возмещать потери не «живыми деньгами», а, например, каким-то отделочными работами в квартирах. Но директор «Фаворита» только предлагал идти в суд.

- Когда люди реально пошли в суд (например, у меня неустойка за 6 месяцев порядка 150 тыс. рублей), он начал роптать на дольщиков, — рассказывает Юрий. — Считает, что мы должны понимать — если он будет платить неустойки, то не сдаст квартиры.

По словам дольщика, застройщик ни разу не уведомил о переносе сроков за 2 месяца, как того требует Закон. Кроме того, Юрий считает, что последние встречи представителей СК «Фаворит» с участием администрации и прокуратуры — это просто попытка успокоить людей.

- После наших обращений к властям провели очередную бестолковую встречу в ГАСН, на которой нас просто успокоили и сказали, что у застройщика сейчас нет денег, — заключил Юрий Филимонов. — А получить он их собирается за счет продажи участка на Калужском шоссе, где хотел строить ЖК «Южный».

«Нас 1,5 года кормили „завтраками“»

Туляк Александр Павлов рассчитывал переехать в новую квартиру в течение года. Район привлек тем, что близко от работы и родственников, а также обещанной инфраструктурой в виде магазинов, школы, детского садика и концепцией «двор без машин». На тот момент мужчина думал, что дома средней этажности невозможно не построить в срок. К своему глубокому разочарованию ошибся.

- Основная претензий у меня, как у обманутого дольщика, в том, что 1,5 года нам не дают правдивую информацию: не договаривают и точно сглаживают углы, — объяснил Александр. Во-вторых, органы и чиновники всегда «отмазываются», что не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность организации.

Александр Павлов входил в инициативную группу и хорошо понимает проблемы дольщиков. Мужчина считает, что людям из второй и третьей очереди застройки не стоит уповать на власти, а нужно бить в набат и требовать от чиновников, чтобы те довели до них реальное положение дел.

Александр Павлов - Нас 1,5 года кормили «завтраками», что, «вот, через 3 месяца все будет готово». Считаю, что денег у застройщика сейчас хватит только на наши пять домов, а ведь для второй очереди даже не все котлованы готовы. Думаю, первую очередь он все-таки сдаст, а потом иски потащат его вниз. У меня основная обида на чиновников в том, что они же могут посмотреть в документации, какой объем работ был выполнен, сколько там реально денег остались в активах, сопоставить факты и проинформировать людей, а они этого не делают. Не исключаю, что через полгода застройщик станет банкротом.

Напомним, в конце марта этого года обращения обманутых дольщиков «Фаворита» рассматривались на оперативном совещании с участием губернатора Алексея Дюмина. Тогда же стало известно, что 14 марта после совместной с прокуратурой проверки полиция возбудила в отношении застройщика уголовное дело по части 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере.

Кроме того, уголовное дело в отношении директора СК «Фаворит» возбудили и судебные приставы , по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Президент РФ Владимир Путин Тем временем, в конце марта апреляПутин поручил правительству проработать изменения в законодательство, которые предоставят регионам возможность завершать проблемные объекты строительства. Планируется, что финансирование будет вестись путем имущественных взносов в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» за счет средств федерального бюджета и (или) бюджетов регионов.

Также субъекты РФ смогут оказывать содействие застройщикам в завершении проектов, по которым привлечение средств граждан было начато до 1 июля 2019 г., в случае отказа уполномоченных банков в предоставлении им проектного финансирования;

Компания «Фаворит» строит с привлечением средств граждан следующие объекты: