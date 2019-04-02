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Афера с землей в Туле: Мошенник по поддельным документам оформил на себя участок и продал его

Афера с землей в Туле: Мошенник по поддельным документам оформил на себя участок и продал его

Стоимость земли оценивается почти в миллион рублей.

Преступные действия выявила прокуратура Ленинского района в ходе проверки. Ведомство выяснило, что 6 февраля 2013 года Управлением Росреестра по Тульской области зарегистрировано право собственности гражданина М. на земельный участок в д. Старое Басово.

Общая площадь участка — 1 500 кв. м, а его стоимость более 900 000 рублей.

Все бы вроде ничего, только мужчина не обращался по вопросу выделения земельного участка в администрацию Ильинского сельского совета народных депутатов Ленинского района. А значит и участок фактически ему не предоставлялся. То есть М. по подложным документам оформил право собственности на данный земельный участок, а после чего продал его.

Таким образом, государству причинен ущерб на сумму более 900 000 рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 37 УПК РФ, материалы проверки направлены в следственный орган.

1 апреля отделением по расследованию преступлений на обслуживаемой территории (место дислокации ОП «Ильинское») СУ УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере).

Ход расследования взят прокуратурой района на контроль.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:31 +3
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Событие
мошенничество с землей
Место
Тулапоселок Старое Басово

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