В Новомосковске в одном из домов в результате пожара сгорела детская кроватка

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

31 марта в 17.09 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в Новомосковске на ул. Депо, 18. Сотрудники МЧС были на месте происшествия спустя восемь минут. Сообщается, что открытое горение ликвидировали в 17.24.

В результате пожара в комнате сгорела детская кроватка, обгорел комод. В комнате, кухне и коридоре сгорели натяжные потолки. Закоптились стены по всей квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По счастливой случайности, никто не пострадал.

В соцсетях местные жители сообщают, что происшествие произошло из-за непотушенной сигареты. Окончательную причину установят сотрудники МЧС.