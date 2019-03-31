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В Новомосковске в одном из домов в результате пожара сгорела детская кроватка
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске в одном из домов в результате пожара сгорела детская кроватка

К счастью, никто не пострадал.

31 марта в 17.09 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в Новомосковске на ул. Депо, 18. Сотрудники МЧС были на месте происшествия спустя восемь минут. Сообщается, что открытое горение ликвидировали в 17.24.

В результате пожара в комнате сгорела детская кроватка, обгорел комод. В комнате, кухне и коридоре сгорели натяжные потолки. Закоптились стены по всей квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По счастливой случайности, никто не пострадал.

В соцсетях местные жители сообщают, что происшествие произошло из-за непотушенной сигареты. Окончательную причину установят сотрудники МЧС.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:19 +2
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