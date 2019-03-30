Волонтеры-медики расскажут юным тулякам о правильном питании

Лекции и встречи пройдут в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню здоровья.

Волонтеры-медики объявили тематику IV ежегодной Всероссийской акции «Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья. Добровольцы сферы здравоохранения будут популяризировать здоровое питание. Тульское региональное отделение организации «Волонтеры-медики» было создано в 2017 году, сегодня в его рядах состоят свыше 300 добровольцев.

В Туле волонтеры проведут несколько мероприятий и напомнят жителям о том, почему так важно правильно питаться и как сохранить здоровье. Добровольцы расскажут о правильном питании, профилактике заболеваний, правилах ЗОЖ. Встречи пройдут в формате тренингов, игр, открытых уроков и флешмобов.

Во вторник, 2 апреля в лицее № 4 пройдёт Брейн-ринг, презентация и фильм о здоровом питании. Также медики проведут открытые уроки об общих положениях здорового образа жизни, покажут презентацию и фильм о здоровом питании – 3 апреля в МБОУ «ЦО №12» и 5 апреля – в МБОУ «ЦО №36».

Также 5 апреля в молодежном центре «Родина» пройдёт опрос школьников на тему здорового образа жизни, а 8 апреля в МБОУ «ЦО №5» состоится тематическая квест-игра.