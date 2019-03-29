новости
новости
Регистрация
Компания «Полипласт Новомосковск» стала победителем регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий-2019»
Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».

Компания «Полипласт Новомосковск» стала победителем регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий-2019»

В среду 27 марта в колонном зале Дома Дворянского собрания прошла торжественная церемония награждения лауреатов.

Участников мероприятия приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.  Он поздравил лауреатов регионального этапа от имени регионального правительства и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, пожелал успехов в производственных планах и выразил благодарность за активную жизненную позицию.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» учреждена в 2002 году и с тех пор ежегодно присуждается лучшим предприятиям-экспортёрам, лучшим малым предприятиям и предприятиям, которые внесли серьёзный вклад в развитие российского бизнеса.

Конкурс вносит ценный вклад в формирование эффективной рыночной инфраструктуры, стимулирует рост деловой активности в регионах, помогает предприятиям раскрыть свой потенциал и реализовать самые смелые планы и идеи. Он заслуженно пользуется большим авторитетом, и победа в нем является значимой наградой для предприятий самых разных сфер деятельности.

В этом году лауреатом регионального этапа премии в номинации «Лучшее предприятие-экспортёр в сфере промышленного производства» стала новомосковская компания ООО «Полипласт Новомосковск».

Добавки в бетон  широко применяются в строительстве по всей территории России и не только. Группа компаний «Полипласт» принимает активное участие в реализации таких крупных социально значимых проектов, как Керченский мост, объекты Чемпионата мира 2018 года, олимпийские объекты в Сочи и спортивные объекты Универсиады в Казани, канатная дорога в Нижнем Новгороде, строительство моста на остров Русский, морской порт Усть-Луга в Санкт-Петербурге, восстановление Саяно-Шушенской ГЭС и многих других.

Кроме заслуженного успеха на внутреннем рынке, можно отметить существенный прирост объёмов экспорта добавок «Полипласта». В настоящее время объём экспортируемой продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в страны СНГ, Западной Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки и т. д., составляет более 70% от общего объёма продаж компании, а доля выручки от продаж на экспорт по итогам 2018 года составляет более 50% в общем объёме.

Такой успех предприятия стал возможным в том числе благодаря реализации проекта строительства сушильно-складского комплекса Новомосковского завода группы компаний «Полипласт». Проект был запущен весной 2016 года при поддержке Минпромторга России и правительства Тульской области.

В компании «Полипласт» отмечают, что эта награда для предприятия почётна и значима. Победа в региональном этапе конкурса — это большой успех коллектива предприятия.

сегодня, в 11:06
Другие статьи по темам
Событие
конкурс Золотой меркурий
Место
Дом дворянского собрания
Прочее
компания Полапласт Новомосковск стала победителем регионалного этапа конкурса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спорт для слепых: тульские голболисты взяли второе место на Первенстве России
Спорт для слепых: тульские голболисты взяли второе место на Первенстве России
Житель Тульской области расписывал матом стены здания МГУ
Житель Тульской области расписывал матом стены здания МГУ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.