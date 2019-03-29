Компания «Полипласт Новомосковск» стала победителем регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий-2019»

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».

Участников мероприятия приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. Он поздравил лауреатов регионального этапа от имени регионального правительства и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, пожелал успехов в производственных планах и выразил благодарность за активную жизненную позицию.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» учреждена в 2002 году и с тех пор ежегодно присуждается лучшим предприятиям-экспортёрам, лучшим малым предприятиям и предприятиям, которые внесли серьёзный вклад в развитие российского бизнеса.

Конкурс вносит ценный вклад в формирование эффективной рыночной инфраструктуры, стимулирует рост деловой активности в регионах, помогает предприятиям раскрыть свой потенциал и реализовать самые смелые планы и идеи. Он заслуженно пользуется большим авторитетом, и победа в нем является значимой наградой для предприятий самых разных сфер деятельности.

В этом году лауреатом регионального этапа премии в номинации «Лучшее предприятие-экспортёр в сфере промышленного производства» стала новомосковская компания ООО «Полипласт Новомосковск».

Добавки в бетон широко применяются в строительстве по всей территории России и не только. Группа компаний «Полипласт» принимает активное участие в реализации таких крупных социально значимых проектов, как Керченский мост, объекты Чемпионата мира 2018 года, олимпийские объекты в Сочи и спортивные объекты Универсиады в Казани, канатная дорога в Нижнем Новгороде, строительство моста на остров Русский, морской порт Усть-Луга в Санкт-Петербурге, восстановление Саяно-Шушенской ГЭС и многих других.

Кроме заслуженного успеха на внутреннем рынке, можно отметить существенный прирост объёмов экспорта добавок «Полипласта». В настоящее время объём экспортируемой продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в страны СНГ, Западной Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки и т. д. , составляет более 70% от общего объёма продаж компании, а доля выручки от продаж на экспорт по итогам 2018 года составляет более 50% в общем объёме.

Такой успех предприятия стал возможным в том числе благодаря реализации проекта строительства сушильно-складского комплекса Новомосковского завода группы компаний «Полипласт». Проект был запущен весной 2016 года при поддержке Минпромторга России и правительства Тульской области.

В компании «Полипласт» отмечают, что эта награда для предприятия почётна и значима. Победа в региональном этапе конкурса — это большой успех коллектива предприятия.