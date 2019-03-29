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Спорт для слепых: тульские голболисты взяли второе место на Первенстве России

Спорт для слепых: тульские голболисты взяли второе место на Первенстве России

Спортсмены Государственного учреждения Тульской области «Центр адаптивного спорта» приняли участие в Первенстве России по голболу.

С 22 по 28 марта в Раменском Московской области во Дворце спорта «Борисоглебский» прошло Первенство России по голболу среди мужских и женских команд.

В Первенстве приняли участие женские команды из 9, мужские — из 11 регионов страны. В упорной борьбе в финале против Новосибирской области юношеская сборная команда Тульской области уступила и заняла почетное второе место.

Состав команды Тульской области: Алексей Шнаревич, Вячеслав Горохов, Никита Егоров, Артем Скотников.

Все спортсмены являются воспитанниками ГУТО «Центр адаптивного спорта». Тренер — Олег Валерьевич Белошенко.

Поздравляем ребят с успешным выступлением!

 

Голбол (англ. goalball) — спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол входит в программу Паралимпийских игр.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:54 +4
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