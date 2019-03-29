Спорт для слепых: тульские голболисты взяли второе место на Первенстве России
Спортсмены Государственного учреждения Тульской области «Центр адаптивного спорта» приняли участие в Первенстве России по голболу.
С 22 по 28 марта в Раменском Московской области во Дворце спорта «Борисоглебский» прошло Первенство России по голболу среди мужских и женских команд.
В Первенстве приняли участие женские команды из 9, мужские — из 11 регионов страны. В упорной борьбе в финале против Новосибирской области юношеская сборная команда Тульской области уступила и заняла почетное второе место.
Состав команды Тульской области: Алексей Шнаревич, Вячеслав Горохов, Никита Егоров, Артем Скотников.
Все спортсмены являются воспитанниками ГУТО «Центр адаптивного спорта». Тренер — Олег Валерьевич Белошенко.
Поздравляем ребят с успешным выступлением!
Голбол (англ. goalball) — спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол входит в программу Паралимпийских игр.