Житель Тульской области расписывал матом стены здания МГУ

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Никулинский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Тульской области Евгения Родионова. Мужчина осужден за совершение четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Установлено, что Родионов 25, 28 января, а также 3 и 5 февраля 2019 года, находясь на территории образовательного учреждения, используя ранее найденный им аэрозольный баллон с краской красного цвета, умышленно нанес на стены зданий университета надписи нецензурного характера, оскорбляющие общественную нравственность.

В результате на восстановительные работы образовательной организацией были затрачены денежные средства на общую сумму более 1,7 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также данных о личности подсудимого, суд счел возможным назначить Родионову наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.