В лесопосадке рядом с Маслово в Туле нашли труп

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Предполагается, что мужчина решил самостоятельно уйти из жизни.

Как стало известно корреспонденту Myslo, днем 27 марта в селе Маслово очевидцы нашли труп. Тело находилось в лесопосадке неподалеку от ул. Родниковой.

На данный момент установлено, что это был 55-летний мужчина. Судя по ряду внешних признаков, он решил самостоятельно уйти из жизни.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства и причина происшествия.