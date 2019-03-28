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В лесопосадке рядом с Маслово в Туле нашли труп
Предполагается, что мужчина решил самостоятельно уйти из жизни.
Как стало известно корреспонденту Myslo, днем 27 марта в селе Маслово очевидцы нашли труп. Тело находилось в лесопосадке неподалеку от ул. Родниковой.
На данный момент установлено, что это был 55-летний мужчина. Судя по ряду внешних признаков, он решил самостоятельно уйти из жизни.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства и причина происшествия.
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