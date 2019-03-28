«Тулагорводоканал» в одностороннем порядке расторг договор с УК «РЭМС», «Домовой» и «Лидер»

Фото из архива Myslo.

АО «Тулагорводоканал» уведомляет собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении нижеперечисленных управляющих организаций:

ОАО фирма «РЭМС» (ИНН 4025435138);

ООО «УК Домовой» (ИНН 7104069909);

ООО «УК Лидер» (ИНН 7123005964);

о расторжении АО «Тулагорводоканал» с 1 мая 2019 г. в одностороннем порядке договоров холодного водоснабжения и водоотведения.

Причиной расторжения договора стала признанная управляющими организациями по актам сверки или подтвержденной судебным актом задолженность перед АО «Тулагорводоканал» в размере равной или превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения по договору.

С 1 мая 2019 г. собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, чьи дома находятся в управлении вышеперечисленных управляющих организаций, необходимо оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по платежным документам, выставленным АО «Тулагорводоканал».



Телефон бесплатной линии АО «Тулагорводоканал» 25−49−47.