новости
новости
Регистрация
«Тулагорводоканал» в одностороннем порядке расторг договор с УК «РЭМС», «Домовой» и «Лидер»
Фото из архива Myslo.

«Тулагорводоканал» в одностороннем порядке расторг договор с УК «РЭМС», «Домовой» и «Лидер»

Об этом предприятие официально уведомляет жителей города.

АО «Тулагорводоканал» уведомляет собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении нижеперечисленных управляющих организаций:

  • ОАО фирма «РЭМС» (ИНН 4025435138);
  • ООО «УК Домовой» (ИНН 7104069909);
  • ООО «УК Лидер» (ИНН 7123005964);

о расторжении АО «Тулагорводоканал» с 1 мая 2019 г. в одностороннем порядке договоров холодного водоснабжения и водоотведения.

Причиной расторжения договора стала признанная управляющими организациями по актам сверки или подтвержденной судебным актом задолженность перед АО «Тулагорводоканал» в размере равной или превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения по договору.

С 1 мая 2019 г. собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, чьи дома находятся в управлении вышеперечисленных управляющих организаций, необходимо оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по платежным документам, выставленным АО «Тулагорводоканал».

Телефон бесплатной линии АО «Тулагорводоканал» 25−49−47.

сегодня, в 09:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
Тулагорводоканалрасторжение договораУКплата за водукому платить за воду
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В «Час Земли» на Московском вокзале в Туле отключат архитектурную подсветку
В «Час Земли» на Московском вокзале в Туле отключат архитектурную подсветку
Погода в Туле 28 марта: похолодание, облачность и без осадков
Погода в Туле 28 марта: похолодание, облачность и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.