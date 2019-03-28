«Тулагорводоканал» в одностороннем порядке расторг договор с УК «РЭМС», «Домовой» и «Лидер»
Об этом предприятие официально уведомляет жителей города.
АО «Тулагорводоканал» уведомляет собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении нижеперечисленных управляющих организаций:
- ОАО фирма «РЭМС» (ИНН 4025435138);
- ООО «УК Домовой» (ИНН 7104069909);
- ООО «УК Лидер» (ИНН 7123005964);
о расторжении АО «Тулагорводоканал» с 1 мая 2019 г. в одностороннем порядке договоров холодного водоснабжения и водоотведения.
Причиной расторжения договора стала признанная управляющими организациями по актам сверки или подтвержденной судебным актом задолженность перед АО «Тулагорводоканал» в размере равной или превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения по договору.
С 1 мая 2019 г. собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, чьи дома находятся в управлении вышеперечисленных управляющих организаций, необходимо оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по платежным документам, выставленным АО «Тулагорводоканал».
Телефон бесплатной линии АО «Тулагорводоканал» 25−49−47.