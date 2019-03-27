Погода в Туле 28 марта: похолодание, облачность и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до -7 градусов, днём – от нуля до +5. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.