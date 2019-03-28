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В «Час Земли» на Московском вокзале в Туле отключат архитектурную подсветку
Фото из архива Myslo.

В «Час Земли» на Московском вокзале в Туле отключат архитектурную подсветку

В субботу, 30 марта, железнодорожники Тульского региона Московской железной дороги присоединятся к всемирной экологической акции.

С 20.30 до 21.30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка зданий Московского вокзала станции Тула-1-Курская.

В этом году акция пройдет под девизом «Ответь за природу!» и призвана привлечь внимание к бережному использованию энергетических ресурсов и к решению проблем, связанных с изменением климата.

Железная дорога является одним из наиболее экологически чистых видов транспорта. ОАО «РЖД» активно участвует в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды и улучшение экологической обстановки.

сегодня, в 09:50 +1
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