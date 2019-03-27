новости
новости
Регистрация
В домах Тулы в 2019 году заменят 232 лифта
Фото Юлии Александровой.

В домах Тулы в 2019 году заменят 232 лифта

27 марта гендиректор Фонда капремонта Тульской области Константин Лопухов проконтролировал процесс замены лифтов в одном из домов в Туле.

Программа по замене лифтов в многоквартирных домах стартовала в Тульской области в 2018 году. Инициатором ее стал губернатор Алексей Дюмин. В прошлом году заменено 102 лифта в 34 домах Тулы и Новомосковска. В этом году программа продолжится. 

По программе планировалось в этом году заменить 200 лифтов в 59 домах, но после проведения определения подрядчика сэкономленных на торгах средств (51 млн рублей) денег хватило, чтобы увеличить количество до 232-х в 60 домах.

Константин Лопухов

– Средняя стоимость одного лифта – около 1,5 млн рублей. Проект финансируется из средств областного бюджета. Также предусмотрено софинансирование за счет средств собственников МКД в размере 3,7% и средств бюджета муниципального образования, участвующего в программе. Фонд синхронизировал работу с управляющими компаниями. Составлена дорожная карта, определяющая правила получения разрешения Ростехнадзора на ввод оборудования в эксплуатацию. Это позволит значительно сократить время с момента установки до начала работы лифта.

На данный момент подрядчик приступил уже к замене 102 лифтов. По остальным проводятся собрания собственников, разъясняются порядок и сроки проведения капитального ремонта. В среднем на это уходит около трех месяцев: два на монтажно-строительные работы и месяц на проверку Ростехнадзора и оформление документов.

Столь длительная процедура приемки связана с повышенным вниманием со стороны контролирующих органов к выполненной работе. Ввод в эксплуатацию новых лифтов будет проходить поэтапно и завершится до конца года.

– Лифт относится к объектам повышенной опасности, поэтому предельно тщательно подходим к вопросу его приемки. После монтажа лифта управляющая компания должна застраховать лифт, только после этого Ростехнадзор начинает его приемку. Мы с управляющими компаниями разработали дорожную карту, чтобы этот процесс проходил быстрее и занимал менее месяца. По итогам прошлого года могу отметить, что нареканий к качеству выполненных работ не было. На данный момент ни одной заявки на выполнение работ в рамках гарантийных обязательств не поступало. Гарантийный же срок на выполненные работы составляет пять лет, – отметил гендиректор Фонда капитального ремонта.

Устанавливаемое лифтовое оборудование отвечает современным требованиям: оно имеет большую грузоподъемность (до 400 кг), стены кабин антивандальные, лифты оборудованы информационными табло, есть светодиодная подсветка и зеркало.

Николай Миляев

– Нареканий к работе нашего старого лифта у нас не было, но срок его эксплуатации подходил к концу. Чтобы не рисковать остаться без лифта, мы подали заявку и вошли в программу, – рассказал старший по дому №51 по ул. М. Горького Николай Миляев.

 

Напомним, для того чтобы попасть в программу по замене лифтов, нужно провести собрание жильцов и принять на нем решение об участии и обратиться в теруправление. 

Основным же условием включения дома в программу является согласие жителей внести 3,7% от суммы, необходимой на проведение работ. 

Также собственники, которые формируют фонд капитального ремонта на специализированном счете, при наличии достаточного объема средств на нем вправе самостоятельно решить заменить лифтовое оборудование.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:29 +3
Другие статьи по темам
Событие
замена лифтов в Туле
Люди
Константин Лопухов
Место
Тула
Прочее
Фонд капитального ремонта

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Вильямса водители игнорируют «кирпич» и едут «против шерсти»
В Туле на ул. Вильямса водители игнорируют «кирпич» и едут «против шерсти»
Зарезавший свою знакомую туляк получил 14 лет строгого режима
Зарезавший свою знакомую туляк получил 14 лет строгого режима
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.