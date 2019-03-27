В домах Тулы в 2019 году заменят 232 лифта

Фото Юлии Александровой.

Программа по замене лифтов в многоквартирных домах стартовала в Тульской области в 2018 году. Инициатором ее стал губернатор Алексей Дюмин. В прошлом году заменено 102 лифта в 34 домах Тулы и Новомосковска. В этом году программа продолжится.

По программе планировалось в этом году заменить 200 лифтов в 59 домах, но после проведения определения подрядчика сэкономленных на торгах средств (51 млн рублей) денег хватило, чтобы увеличить количество до 232-х в 60 домах.

Константин Лопухов – Средняя стоимость одного лифта – около 1,5 млн рублей. Проект финансируется из средств областного бюджета. Также предусмотрено софинансирование за счет средств собственников МКД в размере 3,7% и средств бюджета муниципального образования, участвующего в программе. Фонд синхронизировал работу с управляющими компаниями. Составлена дорожная карта, определяющая правила получения разрешения Ростехнадзора на ввод оборудования в эксплуатацию. Это позволит значительно сократить время с момента установки до начала работы лифта.

На данный момент подрядчик приступил уже к замене 102 лифтов. По остальным проводятся собрания собственников, разъясняются порядок и сроки проведения капитального ремонта. В среднем на это уходит около трех месяцев: два на монтажно-строительные работы и месяц на проверку Ростехнадзора и оформление документов.

Столь длительная процедура приемки связана с повышенным вниманием со стороны контролирующих органов к выполненной работе. Ввод в эксплуатацию новых лифтов будет проходить поэтапно и завершится до конца года.

– Лифт относится к объектам повышенной опасности, поэтому предельно тщательно подходим к вопросу его приемки. После монтажа лифта управляющая компания должна застраховать лифт, только после этого Ростехнадзор начинает его приемку. Мы с управляющими компаниями разработали дорожную карту, чтобы этот процесс проходил быстрее и занимал менее месяца. По итогам прошлого года могу отметить, что нареканий к качеству выполненных работ не было. На данный момент ни одной заявки на выполнение работ в рамках гарантийных обязательств не поступало. Гарантийный же срок на выполненные работы составляет пять лет, – отметил гендиректор Фонда капитального ремонта.

Устанавливаемое лифтовое оборудование отвечает современным требованиям: оно имеет большую грузоподъемность (до 400 кг), стены кабин антивандальные, лифты оборудованы информационными табло, есть светодиодная подсветка и зеркало.

Николай Миляев – Нареканий к работе нашего старого лифта у нас не было, но срок его эксплуатации подходил к концу. Чтобы не рисковать остаться без лифта, мы подали заявку и вошли в программу, – рассказал старший по дому №51 по ул. М. Горького Николай Миляев.

Напомним, для того чтобы попасть в программу по замене лифтов, нужно провести собрание жильцов и принять на нем решение об участии и обратиться в теруправление.

Основным же условием включения дома в программу является согласие жителей внести 3,7% от суммы, необходимой на проведение работ.

Также собственники, которые формируют фонд капитального ремонта на специализированном счете, при наличии достаточного объема средств на нем вправе самостоятельно решить заменить лифтовое оборудование.