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Зарезавший свою знакомую туляк получил 14 лет строгого режима
Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Зарезавший свою знакомую туляк получил 14 лет строгого режима

Кроме того, на счету мужчины две кражи с незаконным проникновением в помещения.

В Туле суд вынес приговор 40-летнему мужчине. Он обвинялся в убийстве своей знакомой, краже с незаконным проникновением в помещение, две кражи с незаконным проникновением в помещения и незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.
 
Как установили следствие и суд, вечером 7 января 2018 года мужчина находился в одном из домов, в селе Руднево Ленинского района. Вместе с ним была его знакомая.
 
– В указанное время между мужчиной и его знакомой возник конфликт, в ходе которого он, вооружившись колюще-режущим предметом, стал наносить матери телесные повреждения по разным частям тела. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
После этого убийца обокрал соседскую пристройку. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что зимой 2017 года мужчина совершил кражу в деревне Бабанино, взломав оконную раму и проникнув через него в чужой дом.
 
Уголовное дело рассматривалась с участием коллегии присяжных заседателей. Приговором суда мужчине назначено 14 лет исправительной колонии строгого режима.
 
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:28 +2
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