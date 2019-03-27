Зарезавший свою знакомую туляк получил 14 лет строгого режима

Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Кроме того, на счету мужчины две кражи с незаконным проникновением в помещения.

В Туле суд вынес приговор 40-летнему мужчине. Он обвинялся в убийстве своей знакомой, краже с незаконным проникновением в помещение, две кражи с незаконным проникновением в помещения и незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.

Как установили следствие и суд, вечером 7 января 2018 года мужчина находился в одном из домов, в селе Руднево Ленинского района. Вместе с ним была его знакомая.

– В указанное время между мужчиной и его знакомой возник конфликт, в ходе которого он, вооружившись колюще-режущим предметом, стал наносить матери телесные повреждения по разным частям тела. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

После этого убийца обокрал соседскую пристройку. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что зимой 2017 года мужчина совершил кражу в деревне Бабанино, взломав оконную раму и проникнув через него в чужой дом.

Уголовное дело рассматривалась с участием коллегии присяжных заседателей. Приговором суда мужчине назначено 14 лет исправительной колонии строгого режима.