Ул. Ложевую в Туле могут расширить в рамках строительства второй очереди Восточного обвода

Сейчас специалисты проводят оценку, какая из схем будет позволять развязывать этот транспортный узел. В этом году должны приступить к проектированию. Причем, в проектирование мы закладываем не только обустройство самого узла развязки этих улиц, но еще и уширение ул. Ложевой, потому что считаем, что в рамках транспортных потоков оно понадобится. В 2020 году, параллельно со строительством Восточного обвода начнем строить развязку.