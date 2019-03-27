Фото пресс-службы правительства Тульской области
Ул. Ложевую в Туле могут расширить в рамках строительства второй очереди Восточного обвода
Об этом заявил глава городской администрации Евгений Авилов.
На очередном 64-м заседании Тульской городской Думы 5-го созыва депутат Владимир Тимаков спросил у главы администрации Тулы о том, когда начнется строительство второй очереди Восточного обвода.
По словам Евгения Авилова, работы стартуют в этом году. В настоящее время разрабатываются предварительные схемы развязки на ул. Ложевой с ул. Металлургов, к которой вторая очередь Восточного обвода подойдет ориентировочно в 2020 году.
Глава администрации города Тулы Евгений Авилов:
Евгений Авилов.
Сейчас специалисты проводят оценку, какая из схем будет позволять развязывать этот транспортный узел. В этом году должны приступить к проектированию. Причем, в проектирование мы закладываем не только обустройство самого узла развязки этих улиц, но еще и уширение ул. Ложевой, потому что считаем, что в рамках транспортных потоков оно понадобится. В 2020 году, параллельно со строительством Восточного обвода начнем строить развязку.
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