Строительство второй очереди Восточного обвода в Туле начнётся в 2019 году

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин доложил, что из 49 мероприятий, включенных в перечень, 17 определены к реализации в I-III квартале 2018 года.

Алексей Дюмин выразил недовольство исполнением ряда поручений, обозначенных в Послании. Самой большой критике подвергся один из крупных инфраструктурных проектов – строительство второй очереди Восточного обвода Тулы, которое так и не было начато в нынешнем году.

Глава областного минтранса Родион Дудник пояснил, что федеральное ведомство поручило предусмотреть денежные средства на строительство Восточного обхода Тулы – заключить соглашение с Федеральным дорожным агентством планируется в середине февраля следующего года. Председатель тульского правительства Валерий Шерин добавил, что сроки и объёмы финансирования уже определены:

– Строительство Восточного обвода начнется в 2019 году и завершится в 2020-м. Мы рассчитываем заключить контракт в начале будущего года.

Алексей Дюмин указал на слабое сопровождение проекта, и поручил более ответственно подойти к его реализации.

Губернатор также указал на несоблюдение сроков строительства дошкольных учреждений в областном центре – в этом году в Туле должны были открыть два детских сада, но оба объекта сдаются с опозданием.

Глава городской администрации Евгений Авилов сообщил, что детский сад в Левобережном уже введен в эксплуатацию и с 18 октября принимает детей. Детский сад в селе Зайцево готовится к приемке – дети начнут посещать его с 25 декабря.

Григорий Лаврухин рассказал о развитии особой экономической зоны «Узловая» – статус резидента ОЭЗ «Узловая» присвоен 9 компаниям. Еще три организации завершают подготовку необходимых документов.

Алексей Дюмин поручил в течение года рекультивировать пять районных свалок. По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, заключено 4 муниципальных контракта на ликвидацию 7 мест размещения бытовых отходов. Проводятся работы по ликвидации свалок в Ефремове, Богородицком и Щекинском районах.

Два года подряд в регионе проводится работа по погашению зарплатных долгов на предприятиях. Сегодня четыре действующих предприятия имеют долги перед 115 работниками на сумму порядка 9 млн рублей.

С начала года количество действующих должников снизилось вдвое, сумма долга уменьшилась на 20 млн рублей.

В ближайшее время Алексей Дюмин намерен огласить очередное ежегодное Послание. Будут актуализированы прежние и поставлены новые задачи по развитию области.