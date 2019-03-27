Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации для туляков

Специалисты расскажут, как защитить свои права, помогут составить претензию или исковое заявление.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведут бесплатные консультации в многофункциональных центрах. Граждане получат ответы на вопросы в сфере зашиты прав потребителей, при необходимости сотрудники ведомства помогут подготовить претензию или проект искового заявления.

Консультации пройдут по следующим направлениям: розничная торговля, услуги связи, медицинские, финансовые, бытовые, туристские, жилищно-коммунальные, образовательные и другие услуги.

Квалифицированные специалисты помогут разобраться в каждой конкретной ситуации и объяснят основные требования потребительского законодательства. Консультации пройдут во вторник, 2 апреля, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: