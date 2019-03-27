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Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации для туляков

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации для туляков

Специалисты расскажут, как защитить свои права, помогут составить претензию или исковое заявление.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведут бесплатные консультации в многофункциональных центрах. Граждане получат ответы на вопросы в сфере зашиты прав потребителей, при необходимости сотрудники ведомства помогут подготовить претензию или проект искового заявления.

Консультации пройдут по следующим направлениям: розничная торговля, услуги связи, медицинские, финансовые, бытовые, туристские, жилищно-коммунальные, образовательные и другие услуги.

Квалифицированные специалисты помогут разобраться в каждой конкретной ситуации и объяснят основные требования потребительского законодательства. Консультации пройдут во вторник, 2 апреля, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • Тула, пр-т Ленина, д. 63,
  • Алексин, пл. Ленина, д. 8,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12
  • Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • Ефремов, пл. Красная, д. 1.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:45 +1
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