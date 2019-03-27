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Наталия Пилюс: «Опыт тульского хосписа нужно передавать другим учреждениям»

Наталия Пилюс: «Опыт тульского хосписа нужно передавать другим учреждениям»

Депутат Госдумы вместе с главой регионального минздрава Андреем Третьяковым посетила несколько учреждений по оказанию паллиативной помощи.

Паллиативная помощь в Тульской области сегодня оказывается в 5 специализированных отделениях. (ГУЗ «Тульский областной хоспис», ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1», ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», ГУЗ «Щекинская районная больница»,  ГУЗ «Городская больница №3»).

В июле региональный минздрав планирует открыть так называемые «кабинет боли», которые специализируются на снятии болевого синдрома.

С 2018 года область имеет дополнительное финансирование для приобретения оборудования для оказания паллиативной помощи детям и взрослым. Впервые пациенты и их родственники получили возможность кислородотерапии – искусственной вентиляции легких в домашних условиях. Оборудование предоставляется бесплатно.

Одно из учреждений – Ломинцевский хоспис, находящийся в Щекинском районе, является одним из старейших в России. Первый хоспис в стране открылся в Санкт-Петербурге. Почти сразу появился второй — в Тульской области. Всего же в России насчитывается 75 таких учреждений.

Условия, в которых находятся пациенты, максимально приближены к домашним. По желанию больной может отправиться на 5 дней домой, при этом получив все необходимые медикаменты. Но основная проблема нахождения больных раком дома – это отсутствие навыков и знаний по паллиативной помощи у родственников.

Лечение в хосписе предоставляется совершенно бесплатно. Всего там могут находиться до 30 больных.

Эльмира Каражаева возглавляет хоспис со дня его основания. Она же была и инициатором его создания. Эльмира Шамильевна смогла привлечь спонсоров и вместе с неравнодушными людьми хоспис стал настоящим домом с уютной атмосферой для всех нуждающихся в паллиативном уходе.

О хосписе не только в области, но и в стране знают, о нем говорят как о медицинском учреждении высокого уровня, где реально улучшают качество жизни неизлечимо больных. Для главного врача важно, чтобы больные находились здесь в условиях, близких к домашним. В хосписе – идеальная чистота, свежий воздух, в холлах – красивая и уютная мебель, большие плазменные телевизоры на каждом этаже, на подоконниках – цветы.

«Сотрудники хосписа – это команда единомышленников, которая знает, что  нужно больным и отдает все свое душевное тепло для того, чтобы их жизнь была интересной, насыщенной, чтобы они чувствовали, что их любят. Я давно знакома с этим учреждением и персоналом, и точно знаю, что благодаря такой атмосфере люди дольше живут, а уходят в любви», –  поделилась Наталия Пилюс.

Здесь больному помогают учиться жить с неизлечимым диагнозом. Индивидуально подбирают каждому обезболивающие препараты. Так, в арсенале есть уникальные пластыри, контролирующие боль в течение 72 часов. На протяжении долгих лет хоспис был единственным  в области медучреждением, где были все эти препараты.

Также депутат посетила отделение сестринского ухода в филиале № 4 ГУЗ «Щекинская районная больница»  в Советске. Здесь?– просторные палаты для колясочных пациентов и удобной мебелью, домашним уютом, масса комнатных растений, приветливые и квалифицированные сотрудники, четырёхразовое питание. На время нахождения пациента заключается договор между администрацией больницы и родственниками.

«Коллектив возглавляет опытный врач с большим стажем – Елизавета Власова, которая в свое время, своим личным примером вдохновила сотрудников работать так, чтобы отделение сестринского ухода стало одним из лучших в регионе. Больные здесь окружены круглосуточным уходом, заботой и вниманием», – отметила Наталия Пилюс.

Благодаря вступившему в силу закону, вносящему изменения в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, паллиативная помощь теперь подразделяется на специализированную медицинскую, врачебную и доврачебную – её смогут оказывать фельдшеры или медсестры, сделав тем самым максимально приближенной к пациенту. Закон регулирует все сферы оказания паллиативной помощи. До его принятия в Государственной Думе была проведена большая работа с участием представителей медицинских учреждений, людей, профессионально занимающихся этой деятельностью и теперь есть вся необходимая нормативно-правовая база для оказания паллиативной помощи.  Основная цель оказания паллиативной помощи – создание комфортных условий жизни для людей с неизлечимыми болезнями.

В законе подчеркивается, что специалисты, которые будут ее оказывать, пройдут специальное обучение. В учреждениях, которые посетила депутат, работают врачи, которые уже прошли обучение.

«Одной из главных задач во всех сферах является привлечение молодых специалистов. В хосписе мы встретили студента, который учится по целевому месту и вернется работать в Ломинцевский хоспис, где начнет свою профессию врача. В Советске также работают молодые сотрудники – в частности – заведующая отделением», – поделилась депутат.

Государственная Дума продолжит контролировать реализацию закона о паллиативной помощи. Наталия Пилюс посетит другие учреждения, оказывающие паллиативный уход.

сегодня, в 19:05 −1
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