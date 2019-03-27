Евгений Авилов: «На благоустройство Тулы в 2018 году потратили 289 млн рублей»

Об этом глава администрации города рассказал на отчетном заседании городской Думы.

На заседании Тульской гордумы глава городской администрации Евгений Авилов отчитался о работе исполнительной власти муниципалитета перед депутатами. В частности, он рассказал о благоустройстве города.

По словам Евгения Авилова, 2018 год был беспрецедентным по масштабам благоустройства – были открыты Казанская набережная и улица Металлистов. Этот проект дал старт развитию всего исторического ядра города. И сегодня разрабатывается проект по ревитализации всего исторического центра с территорией до Центрального рынка.

Что касается остальной территории города, то благоустройство осуществлялось по двум программам – «Формирование современной городской среды» и «Комплексное благоустройство муниципального образования г. Тула». Выполнены работы по благоустройству 180 дворовых территорий многоквартирных домов и 25 общественных пространств.

Стоимость работ – более 289 млн рублей. Из них 220 млн были направлены на дворовые территории, а 69 млн – на благоустройство общественных пространств.

Дворовые территории благоустроены комплексно с учетом пожеланий жителей, согласно утвержденным дизайн-проектам. При благоустройстве дворовых территорий использовался комплексный подход, а также синхронизация с другими проектами, такими как «Капитальный ремонт домов», «Народный бюджет», «Большая Тула – Светлый город» и «Безопасные и качественные дороги».

На постоянной основе ведется прием заявлений на включение в программу благоустройства дворов. Управление по благоустройству приняло 751 заявление жителей на участие в программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». В ходе работы конкурсной комиссии 509 дворовых территорий были включены в электронную очередь, каждому объекту присвоена балльная оценка и порядковый номер.

В сентябре прошлого года проведено рейтинговое голосование за благоустройство общественных пространств в 2019 году. По его итогам жители выбрали три общественных пространства:

Кировский сквер,

площадь у главпочтамта на пересечении ул. Каминского и пр. Ленина,

общественное пространство в пос. Сергиевский.

Все эти объекты будут благоустроены в этом году. Кроме того, утвержден перечень дворовых территорий, в него вошли 58 объектов.

– Я призываю всех жителей нашего города активно участвовать в планировании благоустройства дворов и городских территорий. Нам важно ваше мнение, ведь это наш город, наши скверы и дворы, – заявил Евгений Авилов.