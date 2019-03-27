Как работает Центр общественного контроля ЖКХ Тульской области

Общественные приемные Центра общественного контроля ЖКХ начали свою работу в Тульской области с 11 марта 2019 года.

- С января 2019 года в России действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она вызвала много вопросов у туляков. Мы это отметили по резко выросшему количеству обращений в наш Центр. Работу региональных операторов по обращению с ТКО в Тульской области обсуждали на заседании Штаба проекта «Народный контроль. ЖКХ» в марте. Тогда губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить информационную работу с гражданами. Для этого мы открыли общественные приемные Центра общественного контроля во всех 26 муниципальных образованиях. Их адреса и график работы есть на сайте nk71.ru, - пояснила руководитель Центра общественного контроля ЖКХ, депутат Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. –

Работает и телефон горячей линии Центра +7 (4872) 55-57-34, +8 (920) 791-50-10.

С момента открытия в приемных уже получили консультации и разъяснения более 245 человек и более 200 звонков. Самые часто задаваемые вопросы – начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, условия получения компенсаций по ней и льгот, скидки многодетным семьям, а также условия перерасчета тем собственникам квартир, в которых никто не проживает.

- Жители интересуются также и графиками вывоза ТКО, и возможностью установки контейнеров для раздельного сбора мусора, и тем, в чьи обязанности входит поддержание чистоты на контейнерной площадке. Есть вопросы о выделении новых мест для размещения контейнеров и площадок для сбора крупногабаритных отходов, - пояснила Анастасия Дементьева. – Было много обращений по перерасчету строки «содержание жилья», так как с 1 января все УК должны были сделать такой перерасчет и исключить из нее составную часть тарифа «вывоз мусора». Поэтому в общественных приемных ведут совместный прием специалисты соцзащиты, представители администрации и регионального оператора по обращению с ТКО.

Проще говоря, наши приемные работают по принципу «единого окна». Вместе с депутатским корпусом и активистами мы проводим мониторинг по качеству исполнения тех обращений, с которыми приходили жители в Центр.

Очередной такой мониторинг проходил 26 марта. Депутат Тульской облдумы Алексей Альховик и Анастасия Дементьева встретились с жильцами дома №57 по улице Пушкинской в Туле.

- Мы обращались в приемную Центра общественного контроля ЖКХ с просьбой помочь заменить старые контейнеры на новые. И повесить информационные таблички про регоператора. Отреагировали очень быстро, теперь у нас возле каждого подъезда стоят новенькие контейнеры, в каждом подъезде есть информационный стенд, - рассказала Людмила Николаевна, старшая по подъезду №10.

- Ваш дом я прекрасно знаю – его строил «Туламашзавод» для своих сотрудников. Я ведь тоже одно время работал на машзаводе, занимался мотороллерами, так что мы с вами коллеги, можно сказать, - обратился к жильцам Алексей Альховик. – Сегодня в Тульскую область пришли для работы два крупных оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Жизнь покажет, как они работают, но первые результаты уже есть. От вас было обращение - и оно уже выполнено. В открытом доступе есть информация об операторе. Если работа будет продолжаться в том же ключе, это будет здорово. Добавлю, что на обращения граждан, которые будут приходить в приемные Центра общественного контроля ЖКХ, будем реагировать и мы, депутаты.

Если у населения есть запрос на цивилизованную уборку мусора, то наша задача помочь его реализовать. Мы должны сделать все возможное, чтобы эти услуги населению предоставлялись своевременно и на цивилизованном уровне.

- Помогите нам найти место для сбора крупногабаритного мусора. Двор у нас совсем маленький, места для установки больший контейнеров нет. Пока крупногабаритный мусор жильцы складывают прямо у подъездов, - обратилась к депутатам и представителям регоператора Юлия Львовна, старшая по подъезду №1.

- У нас налажен конструктивный диалог с управляющей компанией «Жилцентр», которая обслуживает этого дома, - пояснил Александр Фомин, первый замдиректора филиала «Тульский» ООО «Хартия». – Мы поставили новые контейнеры возле подъездов, но нужна площадка, где будет отсек и для сбора крупногабаритного мусора. Управляющая компания вместе с жителями должна определить место для складирования крупногабаритных отходов. После этого администрация города внесет эту площадку в единый реестр. А пока мы пришли к компромиссному решению с УК и вывозим крупногабаритный мусор по заявкам.

Обращение жителей депутаты взяли в работу.

- Мы часто обращаемся в приемную Центра общественного контроля ЖКХ – за разъяснениями по жилищному законодательству, за консультациями по правовым вопросам в этой сфере, это очень полезный сервис для старших по домам и членов советов дома. Особая благодарность Анастасии Дементьевой, она настоящий подвижник в обучении и просвещении собственников жилья, - сказала Юлия Львовна, старшая по подъезду №1.



В Центре общественного контроля ЖКХ на Красноармейском проспекте, 6, корпус 2, Алексей Альховик и Анастасия Дементьева провели тематический прием граждан.

Евгений Гармашев, многодетный отец и представитель общественной организации многодетных семей, поднял вопрос об обустройстве контейнерных площадок и предоставлении льгот по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО

- Мы живем на ул. Жаворонкова, 1, где был магазин «Динамо». У нас до сих пор нет контейнерной площадки.

По словам Анастасии, обращение по дому на ул. Жаворонкова не первое. Сейчас эксперты Центра совместно с управляющей компанией прорабатывают вопрос о благоустройстве места для накопления ТКО на придомовой территории. А с привлечением регоператора будет решен вопрос о месте для сбора крупногабаритного мусора.

Представители органов соцзащиты и регоператора «Хартия» пояснили, что многодетным семьям по инициативе губернатора предоставляется 100-проентная скидка на услугу на третьего и последующих детей.



В тот же день выездная приемная Центра общественного контроля ЖКХ приехала в поселок Первомайский Щекинского района. В Центр общественного контроля поступали звонки из этого поселка, в том числе по состоянию контейнерных площадок. В районе запущен пилотный проект – как только сошел снег, в Щекинском районе начали устанавливать контейнерный площадки нового формата: крытые, с раздельным сбором мусора и отельным местом для складирования крупногабаритного мусора.

- Наш поселок, и над дом в том числе, стали первыми в регионе, где установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Раньше у нас тут была вечно захламленная площадка, а теперь красота – новые контейнеры, есть отдельный для стекла, бумаги и пластика, площадка огорожена и на ней есть четкая навигация, в какой контейнер что бросать, - рассказала Елена Климова, старшая по дому №9 на ул. Пролетарская. – Теперь нам всем надо научиться сортировать мусор, а регоператору – его перерабатывать.

- В этом поселке жители совместно с УК определили места для сбора ТКО. Администрация все места согласовала, они внесены в реестр. Мы нашли полное взаимопонимание с местной УК «Эверест». Они оборудовали контейнерную площадку в соответствии с требованиями действующего законодательства, а мы привезли новые контейнеры и установили четкий график вывоза мусора, - пояснил Александр Фомин. – Такой опыт надо распространять на весь регион.

– Очень важно понимать, за что мы, жители Тульской области, в том числе и поселка Первомайский, платим. А платим мы за чистоту! – сказал депутат Тульской областной Думы, директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – Сегодня здесь, на этой контейнерной площадке, чисто и необходимо смотреть за тем, чтобы так было всегда. В этом заинтересованы и жители, и региональный оператор.

Напомним, что депутаты Тульской облдумы поддержали проект федерального закона, согласно которому операторов освобождают от уплаты НДС – с целью уменьшения тарифов региональных операторов. Законопроект также предполагает наделить субъекты федерации правом устанавливать для регоператоров нулевую ставку по налогу на прибыль.

Запишите адреса: Где находится ближайший к вам Центр общественного контроля ЖКХ

Алексин, ул. Пионерская, 8 (общественная приемная Общественной палаты Тульской области). Еженедельно: среда с 16.00 до 19.00.

Белев, ул. Советская, 34 (МБУК «Центр развития культуры и туризма»). Еженедельно: пятница с 16.00 до 19.00

Венев, ул. Володарского, 11 (кинотеатр). Еженедельно: вторник с 15.00 до 18.00.

Донской, мкр. Центральный, ул. Первомайская, 1 (здание МБУК «Централизованная библиотечная система»). Еженедельно: четверг с 15.00 до 18.00

Ефремов, ул. Свердлова, 24 (терруправление). Еженедельно: вторник с 16.00 до 19.00

Село Архангельское Каменского района, ул. Тихомирова, 34 (библиотека). Еженедельно: четверг с 15.00 до 18.00

Киреевск, ул. Ленина, 21 (МКУК «Киреевская районная централизованная библиотечная система»). Еженедельно: вторник с 15.00 до 18.00

Новомосковск, ул. Садовского, 40-а (МБУК «НБС», 3 этаж). Еженедельно: вторник с 16.00 до 19.00

Плавск, ул. Коммунаров, 62 (библиотека). Еженедельно: четверг с 16.00 до 19.00.

Суворов, Дворцовая площадь, 1, каб. 3 (приемная ТОС, тел. приемной 2-53-57). Еженедельно: понедельник с 10.30 до 13.30

Тула, Красноармейский пр., 6, корп. 2 (Центр общественного контроля ЖКХ). Еженедельно: вторник с 15.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 13.00

Чернь, ул. К. Маркса, 22 (ДК). Еженедельно: вторник с 15.00 до 18.00

Арсеньево, ул. Ленина, 3 (библиотека). Еженедельно: вторник с 16.00 до 19.00

Богородицк, ул. Победы, 57 (общественная приемная). Еженедельно: понедельник с 16.00 до 19.00

Волово, ул. Ленина, 50 (МКУК Воловский районный ДК, 2 этаж). Еженедельно: вторник с 16.00 до 19.00

Дубна, ул. Первомайская, 33 (помещение Общественного совета).

Заокск, ул. Ленина, 39, каб. 34 (общественная приемная). Еженедельно: четверг с 16.00 до 19.00

Кимовск, ул. Октябрьская, 19, каб. 9 (ДК). Еженедельно: суббота с 10.00 до 13.00

Куркино, ул. Октябрьская, 41-а (МУК Куркинский районный центр культуры). Еженедельно: среда с 15.00 до 18.00

Одоев, ул. К. Маркса, 54 (библиотека). Еженедельно: четверг с 16.00 до 19.00

Славный, ул. Центральная, 2 (ФОК). Еженедельно: понедельник с 10.30 до 13.3

Теплое, ул. Советская, 40 (МКУК «Межпоселенческий ДК»). Еженедельно: среда с 16.00 до 19.00

Узловая, ул. Трегубова, 43 (библиотека). Еженедельно: четверг с 16.00 до 19.00

Щекино, ул. Ленина, 15 (ДК, 1 этаж, библиотека). Еженедельно: понедельник с 15.00 до 18.00

Ясногорск, ул. Комсомольская, 7 (общественная приемная). Еженедельно: понедельник с 16.00 до 19.00

































































