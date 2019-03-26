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Жителя Ефремова оштрафовали за самовольный перенос газовой колонки

Жителя Ефремова оштрафовали за самовольный перенос газовой колонки

Несогласованные с газовщиками работы могли привести к утечке газа.

За самовольный перемонтаж газопровода и перенос проточного водонагревателя житель Ефремова привлечен к административной ответственности. Нарушения были выявлены специалистами АО «Газпром газораспределение Тула» при проведении технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Выяснилось, что житель одной из квартир дома на ул. Химиков самостоятельно перенес газовую колонку на соседнюю стену с отводом продуктов сгорания в вентиляционный канал и грубо нарушил инструкцию по безопасному использованию газа.

Суд квалифицировал действия нарушителя по ст. 7.19 КоАП «Самовольное подключение газа» и наложил на него штраф в размере 10 тысяч рублей. При повторном нарушении мужчине грозит уголовная ответственность – штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Газовщики напоминают: самовольный монтаж или перенос газового оборудования или может привести к утечке газа. Это создаёт угрозу для жизни и здоровья не только не в меру «инициативных» потребителей, но и их соседей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +1
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Место
Тульская областьЕфремов

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