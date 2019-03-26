В Туле пройдёт молодежный «Экспресс-Баттл»

Фото: vk.com/express_battle

В субботу, 30 марта, в молодежном центре «Родина» и в Тульском областном центре молодежи (бывший ДК Железнодорожников) состоится молодежный фестиваль экстремального искусства «Express Battle 2019».

На нём выступят лучшие атлеты Центрального федерального округа. Они будут соревноваться в брейк-дансе, паркуре, батутном фристайле и воркауте. Призовой фонд – более 30 тысяч рублей. Также участников ждут призы и подарки от спонсоров. Фестиваль проводится при поддержке регионального министерства молодежной политики и Фонда президентских грантов.