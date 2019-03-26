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В Туле пройдёт молодежный «Экспресс-Баттл»
Фото: vk.com/express_battle

В Туле пройдёт молодежный «Экспресс-Баттл»

На фестивале экстремального искусства выступят атлеты из разных регионов страны.

В субботу, 30 марта, в молодежном центре «Родина» и в Тульском областном центре молодежи (бывший ДК Железнодорожников) состоится молодежный фестиваль экстремального искусства «Express Battle 2019».

На нём выступят лучшие атлеты Центрального федерального округа. Они будут соревноваться в брейк-дансе, паркуре, батутном фристайле и воркауте. Призовой фонд – более 30 тысяч рублей. Также участников ждут призы и подарки от спонсоров. Фестиваль проводится при поддержке регионального министерства молодежной политики и Фонда президентских грантов.

Начало – в 12.00. Все подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 0
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