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Откуда берутся реагенты на тульских улицах при плюсовой температуре?
Фото Mellon.

Откуда берутся реагенты на тульских улицах при плюсовой температуре?

Администрация Тулы ответила «народному журналисту».

Сегодня на Myslo пользователь Mellon опубликовал блог «Реагенты, песок и деньги».

В нем автор, обнаруживший свежий реагент на сухом асфальте, предположил, что, «возможно, для того, чтобы сохранить больший бюджет на закупку и хранение реагента на сезон 2019/2020, его необходимо сейчас активно расходовать».

В редакцию Myslo с разъяснениями обратилась администрация города, оперативно прислав свой комментарий по ситуации:

«В настоящее время на территории города Тулы наблюдаются резкие перепады температур от -5 С до +6 С с переменными осадками, что характерно для центральной полосы России, применение противогололедных материалов осуществляется преимущественно в ночное время при наличии осадков, низких температур и в местах локального обледенения. Данные работы выполняются на особо опасных участках (пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, спуски и подъемы) в целях недопущения травматизма жителей города, а также во избежание возникновения ДТП.

Дополнительно сообщаем, что подрядной организацией проведены работы по уборке остатков противогололедного материала с объектов улично-дорожной сети на указанном в публикации участке, подрядчику также дано указание возобновлять применение противогололедного реагента и песчано-соляной смеси только в случае резкого падения температуры наружного воздуха или во время выпадения осадков».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:40 +10
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