Откуда берутся реагенты на тульских улицах при плюсовой температуре?

Фото Mellon.

Сегодня на Myslo пользователь Mellon опубликовал блог «Реагенты, песок и деньги».

В нем автор, обнаруживший свежий реагент на сухом асфальте, предположил, что, «возможно, для того, чтобы сохранить больший бюджет на закупку и хранение реагента на сезон 2019/2020, его необходимо сейчас активно расходовать».

В редакцию Myslo с разъяснениями обратилась администрация города, оперативно прислав свой комментарий по ситуации:

«В настоящее время на территории города Тулы наблюдаются резкие перепады температур от -5 С до +6 С с переменными осадками, что характерно для центральной полосы России, применение противогололедных материалов осуществляется преимущественно в ночное время при наличии осадков, низких температур и в местах локального обледенения. Данные работы выполняются на особо опасных участках (пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, спуски и подъемы) в целях недопущения травматизма жителей города, а также во избежание возникновения ДТП.

Дополнительно сообщаем, что подрядной организацией проведены работы по уборке остатков противогололедного материала с объектов улично-дорожной сети на указанном в публикации участке, подрядчику также дано указание возобновлять применение противогололедного реагента и песчано-соляной смеси только в случае резкого падения температуры наружного воздуха или во время выпадения осадков».