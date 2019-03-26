Ряды тульской Росгвардии пополнили 25 новобранцев

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В преддверии Дня войск национальной гвардии России прошла торжественная церемония приведения к присяге сотрудников, впервые поступивших на службу. Ряды вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области пополнили 25 бойцов. Каждый из них прошёл шестимесячную специальную подготовку и полностью готов к выполнению служебных задач.

Молодых сотрудников поздравил начальник тульского Управления Росгвардии полковник Олег Петрик – он пожелал им успешной и плодотворной службы. После церемонии состоялась встреча руководства Управления с членами семей погибших стражей порядка. При содействии главы региона Алексея Дюмина каждой семье погибших бойцов была оказана необходимая помощь.

– Память о Героях и их подвигах навсегда останется в наших сердцах. Для вас двери моего кабинета всегда открыты. Ни один вопрос, ни одно пожелание не останутся без ответа, – подчеркнул Олег Петрик.

На учете в Росгвардии по Тульской области состоит 35 семей сотрудников и военнослужащих, погибших при выполнении служебного долга. Четырнадцать бойцов были посмертно награждены орденами Мужества, троим – Евгению Рындину, Дмитрию Горшкову и Сергею Бурнаеву, было присвоено звание Героя Российской Федерации.

справка myslo

В прошлом году нарядами вневедомственной охраны раскрыто 89 преступлений. По подозрению в совершении преступлений задержано 79 лиц, выявлено более 23 тысяч административных правонарушения, задержаны 103 человека, находившихся в розыске. Обеспечена защита 4320 объектов различных форм собственности, 5366 квартир и 692 мест хранения имущества граждан. В доход федерального бюджета перечислено порядка 196 млн рублей.