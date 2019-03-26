Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
В Туле полицейские уничтожили 5,5 кг наркотиков
Запрещенные вещества проходили в качестве доказательств по 16 уголовным делам.
Состоялось очередное заседание комиссии УМВД России по Тульской
области по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
После вступления приговоров по уголовным делам в законную силу, изъятые наркотические средства подлежат уничтожению. В плавильной печи было сожжено около 5,5 кг наркотиков, проходившим по 16 уголовным делам – марихуана, героин, метадон, растения мака и конопли, ацетилированный опий.
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