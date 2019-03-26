В Туле полицейские уничтожили 5,5 кг наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Состоялось очередное заседание комиссии УМВД России по Тульской

области по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После вступления приговоров по уголовным делам в законную силу, изъятые наркотические средства подлежат уничтожению. В плавильной печи было сожжено около 5,5 кг наркотиков, проходившим по 16 уголовным делам – марихуана, героин, метадон, растения мака и конопли, ацетилированный опий.