Погода в Туле 27 марта: снег с дождем, ветер и до +6 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Местами снег с дождём (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки до 1 мм).

Ночью и утром местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до -6, днём – от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.