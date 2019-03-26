Туляки могут сообщить следователям о преступлении через интернет-приемную

Работа с обращениями граждан – одно из важных направлений работы подразделений Следственного комитета России. В тульском управлении ведомства действует интернет-приемная – обращение или заявление можно отправить на официальную страницу «ВКонтакте».

Через неё граждане могут сообщить о готовящемся либо совершенном преступлении, получить информацию по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок в установленном законом порядке, передать значимую для следственных органов информацию и получить другие справочные сведения.

Для оперативной связи с адресатом следователи просят указывать в тексте обращения номер мобильного телефона или адрес электронной почты.