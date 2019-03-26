новости
новости
Регистрация
Туляки могут сообщить следователям о преступлении через интернет-приемную

Туляки могут сообщить следователям о преступлении через интернет-приемную

Оставить обращение можно на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Работа с обращениями граждан – одно из важных направлений работы подразделений  Следственного комитета России. В тульском управлении ведомства действует интернет-приемная – обращение или заявление можно отправить на официальную страницу «ВКонтакте».

Через неё граждане могут сообщить о готовящемся либо совершенном преступлении, получить информацию по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок в установленном законом порядке, передать значимую для следственных органов информацию и получить другие справочные сведения.

Для оперативной связи с адресатом следователи просят указывать в тексте обращения номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
сообщение о преступленииобращения гражданинтернет-приемнаяСУ СК России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 27 марта
Какие улицы Тулы останутся без света 27 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.