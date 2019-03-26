Какие улицы Тулы останутся без света 27 марта
Специалисты «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Советская, 11,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
- ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),
- ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
- ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),
- ул. Токарева, 76,
- Мясново: ул. Чмутова, 58-80, 94-128 (чётн.), 7-83-а (нечётн.),
- 2-й пр-д, 2-е,
- ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б,
- ул. Планерная, 8,
- 1-й пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-д, 2-г, 2-в, 2-ж,
- ул. В. Краснослободская, 2,
- ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.),
- ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.),
- 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
- 4-й Клинской пр-д, 1-12,
- п. Угольный: ул. Асфальтная, 8, 20, 2, 4,
- ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,
- ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44, 16-28 (чётн.), 36, 36-а, 38, 42, 42-а, 40, 40-а, 15,
- ул. Подгорная, 31, 32, 33, 34.
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