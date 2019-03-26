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Алексей Дюмин: «Ребята, которые сегодня занимаются в «Кванториуме», в будущем могут возглавить научный прорыв»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин: «Ребята, которые сегодня занимаются в «Кванториуме», в будущем могут возглавить научный прорыв»

Глава региона посетил Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова. В прошлом году здесь заработало второе отделение «Кванториума».

Машиностроительный колледж — одна из ведущих площадок для подготовки молодых специалистов по техническим направлениям в регионе. Здесь оснащены новые лаборатории для обучения по самым востребованным специальностям. На это было потрачено 43 миллиона рублей федерального гранта и средства регионального бюджета.

Новые образовательные программы внедряются не только здесь, но и в других колледжах региона.

«За два последних года эти программы внедрены уже в 23 учреждениях. Все они готовят специалистов для конкретных производств. Кроме того, у нас развивается дуальное образование. В ближайшем будущем планируем внедрить его в каждом втором колледже региона», — сказал глава региона.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила, что предприятия-работодатели участвуют в развитии материально-технической базы колледжа им. Н. Демидова. Так, АО «КБП» ежегодно выделяет средства колледжу на учебное оборудование.
 

Директор Тульского государственного машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова Владимир Салищев рассказал, что в нем учится 1581 студент. Благодаря региональной поддержке в первом корпусе учреждения отремонтированы кровля, фасад, внутренние помещения, заменены окна. В рамках национального проекта «Образование» на средства регионального бюджета и федерального гранта оснащены новые лаборатории.
 

Алексей Дюмин спросил Алевтину Шевелеву, как организована работа второго отделения «Кванториума», в том числе во время школьных каникул.

По словам министра, в технопарке заработала программа «Инженерные каникулы». Ребята из муниципалитетов приезжают сюда на занятия по нескольким направлениям: «Робоквантум», «Аэроквантум», «Квант виртуальной реальности» и «IT-квант», «Наноквант», «Промышленный дизайн».

«Такие занятия для детей во время каникул — возможность познакомиться с новыми технологиями и с пользой провести свободное время. Важно, чтобы в них участвовало как можно больше ребят», — сказал Алексей Дюмин.

Алевтина Шевелева пояснила, что подобные мероприятия также проводятся в эколого-биологическом центре, технопарках Алексинского машиностроительного техникума, Щекинского политехнического колледжа, школьных минитехнопарках. Во время летних каникул профильные смены для школьников организованы на базе пришкольных лагерей и учреждений среднего профессионального образования. К пилотному проекту в прошлом годе присоединилось восемь колледжей и техникумов, в этом году работа будет продолжена.

«В технопарках, кванториуме, колледжах ребята на практике знакомятся с современными технологиями. Задачи, стоящие перед страной, требуют прорыва в науке. И благодаря такой подготовке наши ребята имеют все шансы в будущем возглавить этот прорыв», — подчеркнул Дюмин.

В классе «Робоквантум» глава региона пообщался с учеником 8-го класса Центра образования №34 города Тулы Павлом Шибаевым, который принимает участие в экспериментальной обучающей программе «Дети – детям». Лучшие ученики проводят занятия для вновь пришедших детей. Павлу 14 лет, он занимается в «Кванториуме» третий год, в дни школьных каникул проводит мастер-класс для учеников 4-5 классов.

Губернатор также посетил учебно-производственные лаборатории и мастерские колледжа. В одной из них выпускник колледжа, студент Тульского государственного университета Владислав Потехин проводил занятия по монтажу, наладке и техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

Глава региона побывал на мастер-классе для преподавателей по изучению нового роботизированного сварочного оборудования.

сегодня, в 16:00 +1
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