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Туляки выйдут на первый субботник 13 апреля
Фото из архива MySlo

Туляки выйдут на первый субботник 13 апреля

На еженедельном оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили подготовку к месячнику благоустройства.

Министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов сообщил, что субботники планируется провести в три этапа. 13 апреля субботники будут организованы муниципальными образованиями, 20 апреля пройдет общеобластной субботник, а 4 мая порядок будут наводить на воинских мемориалах и захоронениях.

С 1 по 18 апреля в пятый раз пройдет акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». В прошлом году среди 34 регионов-участников Тульская область заняла второе место по объемам сданной макулатуры. Кроме того, 4 апреля в Туле стартует утилизация электронной техники – сдать можно будет компьютерную, офисную и бытовую технику, электронные игрушки, телефоны, электроинструмент и прочее. На городских автозаправках с 29 апреля по 1 мая будут бесплатно раздавать мусорные пакеты.   

Алексей Дюмин напомнил, что в этом году введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональные операторы должны помочь с вывозом собранного мусора: 

– Участие жителей в уборке и благоустройстве территорий не подменяет работу коммунальных служб.

Глава региона отметил, что при уборке и благоустройстве города нужно устранять все недостатки, проявившиеся после зимы – в первую очередь привести в порядок дорожные люки и тротуарную плитку.

– Ямочный ремонт нужно вести более активно, если понадобится, то круглосуточно. При покраске ограждений необходимо прекращать наносить краску прямо на ржавчину – погода позволяет уже сейчас приступить к работе. Для этого всё есть: и силы, и средства. Если их недостаточно, привлекайте дополнительно внебюджетные источники, – подытожил губернатор.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +1
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