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В ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадали две девушки

В ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадали две девушки

Об аварии сообщили в ГИБДД.

24 марта в 18.30 на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной 40-летняя женщина на Оpel Zafira, по предварительной информации, совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia под управлением 18-летнего парня.
 
В результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля Daewoo: девушки 1993 и 1998 года рождения. Госпитализация не потребовалась, медпомощь им оказали на месте.
сегодня, в 19:12 +2
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