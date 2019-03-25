В ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадали две девушки

24 марта в 18.30 на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной 40-летняя женщина на Оpel Zafira, по предварительной информации, совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia под управлением 18-летнего парня.

В результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля Daewoo: девушки 1993 и 1998 года рождения. Госпитализация не потребовалась, медпомощь им оказали на месте.