Гороскоп от ГИБДД: какой будет последняя неделя марта для туляков

Представителям знака Овна стоит помнить, что аккуратность и внимательность особенно важны при езде в сумерках или во время дождя. Иначе можно не заметить препятствие на пути. Не рискуйте понапрасну, снижайте скорость.

Попытки Тельцов проскочить перекрёсток на этой неделе могут быть слишком опасны. Постарайтесь быть предельно предупредительными по отношению к другим автомобилистам и не забывайте пропускать пешеходов.

Даже если трасса сухая и ровная, и весеннее солнце светит во всю, Близнецам не рекомендуется расслабляться и превышать скорость. Будьте готовы уступить дорогу другим участникам движения, тогда и они станут вежливее по отношению к вам.

Для поездок на этой неделе Ракам потребуются терпение и умение держать себя в руках. Нервничать за рулем опасно, контролируйте свои эмоции.

Львам на этой неделе звезды советуют не забывать про дорожные знаки. Следите за ними, это поможет избежать аварийной ситуации.

Девы, не поддавайтесь соблазну превысить скорость и проскочить перекресток на мигающий желтый. Это может закончиться плачевно, не искушайте судьбу.

На этой неделе Весам как никогда будет необходима хорошая реакция. Так что, если вы накануне плохо выспались или неважно себя чувствуете, за руль лучше не садиться.

Неделя для Скорпионов начнется вполне позитивно. Чтобы она закончилась так же, достаточно соблюдать скоростной режим и «не метаться» из ряда в ряд.

Скорость – главное, на что следует обращать внимание водителям, рожденным под знаком Стрельца. Зачем вам лишние неприятности и штрафы, выписанные по показаниям автоматических камер?

На этой неделе Козерогам рекомендуется не забывать, что ремни безопасности придумали не зря – они могут уберечь от серьёзных неприятностей.

Водолеям на этой неделе будут «открыты все дороги». Разве что под знак «Въезд запрещен» не стоит ехать, и идти на запрещенный обгон.

Рыбам звезды советуют не совершать опасных маневров и внимательнее следить за сигналами светофора. Не трогайтесь с места, пока пешеходы находятся на проезжей части.