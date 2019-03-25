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Мачеха и падчерица из Кимовска отправятся в колонию за торговлю «палёнкой»

Мачеха и падчерица из Кимовска отправятся в колонию за торговлю «палёнкой»

Женщины уже не первый раз попались на продаже опасной спиртосодержащей жидкости.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум жительницам Кимовска. Они признаны виновными в хранении и продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, летом прошлого года 26-летняя девушка предложила своей мачехе купить спиртосодержащую жидкость для последующей перепродажи. «Паленку» женщины приобрели у неустановленного лица, а затем продали 800 мл опасной жидкости местному жителю и были задержаны сотрудниками полиции.

Эксперты признали «товар» опасным для жизни и здоровья – жидкость была изготовлена в неизвестных условиях из неизвестного сырья. Кстати, в 2017 году мачеха и падчерица уже были осуждены за аналогичное преступление. Суд приговорил 43-летнюю женщину к 14 месяцам колонии общего режима. Её падчерице предстоит провести в местах лишения свободы ровно год.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +5
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Тульская областьКимовск

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