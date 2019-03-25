Юные туляки завоевали шесть медалей на «Шиповке юных»

Фото: Тульская областная федерация легкой атлетики

Юные спортсмены в возрасте 10-11 лет соревновались в беге на 60 метров, прыжках в длину, метании снаряда, беге на выносливость, а также в эстафете. Тульскую область представляли воспитанники школы олимпийского резерва «Лёгкая атлетика» и команда девочек из средней школы № 10 города Советска.

Настоящим открытием соревнований стал лидер команды юношей Дмитрий Яковлев. В первый день вместе с Владимиром Елисеевым, Кириллом Комиссаровым и Артёмом Ряновым он с результатом 57,83 с. одержал победу в эстафете. Кроме того, успешное выступление в многоборье принесло тульской команде третье место в зачёте.

Также Дмитрий Яковлев одержал личную победу в забеге на 600 метров, преодолев дистанцию за 1 минуту 43 секунды. Благодаря этому тульская команда разделила «золото» со столичными спортсменами.

Команда девочек в составе Анны Васениной, Виктории Пироговой, Ангелины Ляльковой и Марии Детковой завоевала серебро в эстафете. В соревнованиях среди городских школ спортсменки из Советска Валерия Воронкевич, Дарья Батурина, Дарья Доронкина и Елена Колесникова в командном многоборье завоевали бронзу.

Спортсменов подготовили тренеры И. Н. Животова, А. В. Маринов, С. Ю. Веселова, Н. Н. Ковтун, П. Ю. Фёдоров, О. О. Регурецкий, Н. Н. Рощупкина и И. Г. Вавина.